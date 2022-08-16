Германия продлит срок работы трех последних атомных электростанций – WSJ

Германия планирует отложить закрытие последних трех атомных электростанций страны, поскольку страна готовится к вероятному дефициту энергии этой зимой в условиях российского газового шантажа.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на троих высокопоставленных чиновников.

Решение еще должно быть официально принято кабинетом канцлера Германии Олафа Шольца после опубликования результатов оценки энергетических потребностей Германии, которая будет завершена в ближайшие недели. Также, вероятно, решение будет нуждаться в голосовании в парламенте. По данным источников WSJ, некоторые детали до сих пор на этапе обсуждения.

Хотя официальное решение может быть принято через несколько недель, правительство считает, что выполнены два ключевых условия, позволяющих временно продлить срок службы трех станций, ожидающих 31 декабря. Во-первых, Германия столкнулась с вероятным дефицитом газа, а продолжение работы реакторов не вызывает беспокойства по безопасности.

"Реакторы безопасны до 31 декабря, и, очевидно, они будут оставаться безопасными и после 31 декабря", - отметил топ-чиновник в комментарии изданию.

Отсрочка отказа от атомной энергетики не является панацеей от риска нехватки электроэнергии в стране зимой. Германии прежде всего не хватает газа, преимущественно используемого для отопления и производства.

Однако, позволив электростанциям, на которые приходится около 6% производства электроэнергии в стране, оставаться в сети, Берлин избавит себя от необходимости заменять их на газовые или угольные электростанции.

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Законсервированные угольные станции уже вернули в работу, чтобы предотвратить отключение электроэнергии после того, как Россия сократила поставки газа в Германию.

Пока нет понимания, как долго реакторы будут работать после окончания декабрьского срока. Трое чиновников сказали, что продление будет всего на несколько месяцев. Ведущие деятели Свободной демократической партии, третьего партнера правительства по коалиции, заявили, что АЭС должна работать до 2024 года.

Несколько официальных лиц заявили, что продолжение повлияет только на три все еще работающие станции и что Берлин не рассматривает возможность повторного открытия заводов, выведенных из эксплуатации ранее.

Напоминаем:

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что продление срока службы последних атомных электростанций в Германии может "иметь смысл", поскольку сокращение потоков газа из России повышает перспективу энергетического кризиса зимой.