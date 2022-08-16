Укрпошта выпускает NFT-марку с "Русским военным кораблем..."

ФОТО УКРПОШТА

Укрпошта планирует выпускать марки в NFT-формате, первой станет марка "Русский военный корабль, иди…" – компания ищет партнера для ее выпуска.

Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

Поскольку за Укрпоштой законодательно не закреплено право выпуска NFT-марок, будет проведен конкурс по выбору партнера, который будет организовать выпуск, размещение и продажу таких марок. Укрпошта со своей стороны лицензирует права на выпуск.

Деньги от продаж NFT-марки будут направлены на нужды ВСУ.

Принять участие в конкурсе может любое юридическое лицо и физическое лицо предприятие, а заявки можно подать до 29 августа.

О том, что такое NFT и как они работают, читайте в статье: NFT-хайп, или Как продать JPG-файл за миллионы долларов

Напоминаем:

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Почтовая марка "Русский военный корабль, иди нах*й" была введена в обращение 12 апреля. Ее название – слова украинских защитников острова Змеиный в ответ на российский корабль, которые стали символом сопротивления военной агрессии РФ.

Уже на следующий день этот самый крейсер "Москва", который шел захватывать Одессу, был подбит противокорабельными ракетами "Нептун" украинскими военными, а впоследствии он утонул.

Впоследствии "Укрпочта" выпустила новую серию марок с уже затопленным кораблем.