Рада предлагает выплачивать до миллиона гривен пострадавшим от войны: перечень профессий
Пострадавшие в результате военных действий при исполнении служебных обязанностей украинцы смогут получить выплаты до 1 миллиона гривен.
Об этом говорится в законопроекте №7353.
Депутаты одобрили проект закона в первом чтении.
Он будет касаться:
- госслужащих,
- коммунальщиков,
- энергетиков,
- медиков,
- водителей,
- железнодорожников,
- журналистов.
Авторы законопроекта отмечают, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины не только военные, правоохранители, пограничники или спасатели обеспечивают жизнедеятельность государства.
"Наличие продуктов питания, электричества, воды, тепла, связи и т.д. - всего, без чего жизнь и здоровье каждого украинца находится под угрозой на территориях, приближенных к зоне боевых действий, и местах ракетных обстрелов обеспечивают отважные украинцы, несмотря на опасность выполняют свои должностные обязанности", – говорится в пояснительной записке к проекту.
Проектом Закона предлагает определить такой уровень единовременной помощи лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, работникам объектов критической инфраструктуры, журналистам (или членам их семей):
- в случае гибели (смерти), наступившей в результате ранения (контузии, травмы) – 1 млн грн;
- при установлении группы инвалидности от III до I, наступившей вследствие ранения (контузии, травмы) – от 200 до 800 тыс. грн.
Такие выплаты будут производиться из резервного фонда государственного бюджета и поступлений от иностранных партнеров.