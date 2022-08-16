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Рада предлагает выплачивать до миллиона гривен пострадавшим от войны: перечень профессий

Вторник, 16 августа 2022, 16:25 - Анастасия Жарикова
 
НБУ

Пострадавшие в результате военных действий при исполнении служебных обязанностей украинцы смогут получить выплаты до 1 миллиона гривен.

Об этом говорится в законопроекте №7353.

Депутаты одобрили проект закона в первом чтении.

Он будет касаться:

  • госслужащих,
  • коммунальщиков,
  • энергетиков,
  • медиков,
  • водителей,
  • железнодорожников,
  • журналистов.

Авторы законопроекта отмечают, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины не только военные, правоохранители, пограничники или спасатели обеспечивают жизнедеятельность государства.

"Наличие продуктов питания, электричества, воды, тепла, связи и т.д. - всего, без чего жизнь и здоровье каждого украинца находится под угрозой на территориях, приближенных к зоне боевых действий, и местах ракетных обстрелов обеспечивают отважные украинцы, несмотря на опасность выполняют свои должностные обязанности", – говорится в пояснительной записке к проекту.

Проектом Закона предлагает определить такой уровень единовременной помощи лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, работникам объектов критической инфраструктуры, журналистам (или членам их семей):

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  • в случае гибели (смерти), наступившей в результате ранения (контузии, травмы) – 1 млн грн;
  • при установлении группы инвалидности от III до I, наступившей вследствие ранения (контузии, травмы) – от 200 до 800 тыс. грн.

Такие выплаты будут производиться из резервного фонда государственного бюджета и поступлений от иностранных партнеров.

Верховная рада выплаты война
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