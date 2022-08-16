Рада приняла новую редакцию закона об официальной статистике
Верховная Рада приняла в целом законопроект №5886 об официальной статистике.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
"За" проголосовало 255 депутатов.
Как пояснили в Минцифре, закон о госстатистике существует с 1992 года.
"С 2021 года министр Михаил Федоров стал координатором направления развития Государственной службы статистики, и с тех пор команда Минцифры начала работать над стратегией ее трансформации.
Новый законопроект разработан на базе рамочного регламента Евросоюза. Это позволит максимально приблизиться к законодательству ЕС в сфере статистики", – говорится в сообщении.
Законопроект позволит создавать IT-платформы, где все процессы - от загрузки данных до распространения - автоматизированы и не зависят от человека.
"Это ускорит получение качественных данных и сэкономит бюджет и человеческие ресурсы. Также представление бумажных отчетов по сбору статистических данных юридическими лицами будет запрещено, что станет еще одним шагом к построению paperless-страны", - пояснили в Минцифре.
Экономическая правда