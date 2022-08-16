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Рада приняла новую редакцию закона об официальной статистике

Вторник, 16 августа 2022, 15:57 - Алексей Павлыш

Верховная Рада приняла в целом законопроект №5886 об официальной статистике.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

"За" проголосовало 255 депутатов.

Как пояснили в Минцифре, закон о госстатистике существует с 1992 года.

"С 2021 года министр Михаил Федоров стал координатором направления развития Государственной службы статистики, и с тех пор команда Минцифры начала работать над стратегией ее трансформации.

Новый законопроект разработан на базе рамочного регламента Евросоюза. Это позволит максимально приблизиться к законодательству ЕС в сфере статистики", – говорится в сообщении.

Законопроект позволит создавать IT-платформы, где все процессы - от загрузки данных до распространения - автоматизированы и не зависят от человека.

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"Это ускорит получение качественных данных и сэкономит бюджет и человеческие ресурсы. Также представление бумажных отчетов по сбору статистических данных юридическими лицами будет запрещено, что станет еще одним шагом к построению paperless-страны", - пояснили в Минцифре.

Экономическая правда

Рада Минцифра законодательство
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