Укргидроэнерго подаст на Россию в суд о возмещении более миллиарда долларов убытков

Укргидроэнерго

Компания "Укргидроэнерго" планирует подать в Россию иск по захвату и повреждению Каховской ГЭС.

Об этом рассказал гендиректор компании Игорь Сирота в интервью Forbes.

"Сейчас мы оцениваем нанесенный нам ущерб. Этот процесс должен завершиться в течение двух месяцев. В октябре мы планируем подать иск на Россию о возмещении потерь в Европейский суд по правам человека. Сейчас не могу сказать точную сумму ущерба, но точно более 1 млрд грн", – заявил он.

Помимо ущерба нанесенного захватом Каховской ГЭС, из-за действий России компания потеряла почти построенную ветряную мельницу на острове Змеиный.

На Каховской ГЭС повреждены два агрегата, и сейчас станция работает только тремя из шести агрегатов – это 30-40% мощности. Она работает ровным графиком только в дневные времена: с восьми утра до десяти вечера. Станция не участвует в балансировке системы. Также мы не можем доставлять туда запчасти, чтобы производить ремонты и подготовку к осенне-зимнему периоду.

Станция может работать достаточно долго, если не будет внешнего вмешательства в ее деятельность. Не будет обстрелов линий электропередач, подстанций, уничтожения оборудования.

Впрочем, если станция остановится, то крушения не будет. Вода будет идти через водосливную дамбу. Поэтому не будет ни прорыва дамбы, ни обмеления", – успокоил Сирота.