Курс валют на 16 августа: наличный доллар снова стоит "за 40"

ФОТО НБУ

Курс гривни на черном рынке 16 августа продолжил ослабление, котировки доллара превысили психологический предел в 40 гривень составляют 40,14 – 40,30 грн за доллар.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:20 курс доллара на черном рынке составляет 40,14 – 40,30 грн, а в пятницу, 15 августа, колебался на уровне 39,91 – 40,18 грн. Наличный курс гривни продолжил ослабление, начатое на прошлой неделе.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 39,525 – 40,2 грн (курс на 15 августа – 39,45 – 40,05 грн);

Евро – 40,0 – 40,95 грн (курс на 15 августа – 39,95 – 41,1 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 38,8 – 39,1 грн;

Ощадбанк – 39,5 – 39,99 грн;

Укрэксимбанк – 39,55 – 39,95 грн;

Райффайзен – 39,8 – 40,3 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,313 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Укрэксимбанке – 39,95 грн за доллар, а в Универсал Банке (monobank) – 37,5 грн.

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Напоминаем:

Национальный банк ужесточил требования к пунктам обмена валют и запретил им информировать о курсе валют вне касс учреждений, то есть фактически запретил иметь табло с курсами.

Регулятор с 9:00 21 июля 2022 скорректировал официальный курс гривни к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл США.