Apple замедлила наем и уволила 100 рекрутеров в рамках уменьшения затрат

Корпорация Apple уволила около 100 своих контрактных рекрутеров на прошлой неделе: компания пытается замедлить наем новых работников и снизить затраты.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников, говоривших на условиях анонимности, уволили около 100 контрактников: рекрутеры отвечали за наем новых сотрудников в Apple, и эти сокращения свидетельствуют о том, что у компании наблюдается спад.

Уволенным работникам сообщили, что сокращения произошли из-за изменений в текущих бизнес-потребностях Apple.

В прошлом месяце Bloomberg впервые сообщил, что компания замедляет наем после многих лет набора персонала, присоединившись ко многим технологическим компаниям, которые "нажали на тормоза".

Главный исполнительный директор Apple Тим Кук подтвердил во время телефонной конференции о прибыли, что компания будет более "продуманной" в своих расходах, даже если она продолжает инвестировать в некоторые сферы.

"Мы верим в инвестирование в условиях спада", – сказал Кук аналитикам. "Итак, мы будем продолжать нанимать людей и инвестировать в сферы, но мы делаем это более обдуманно, признавая реалии окружающей среды", - добавил он.

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Apple все еще содержит рекрутеров, работающих полный рабочий день, и не все ее подрядчики были уволены в рамках этого шага. Представитель Apple отказался комментировать это решение.

Уволенным работникам сказали, что они будут получать зарплату и медицинские льготы в течение двух недель.

Как и многие другие компании, Apple нанимает контрактных работников для таких задач, как техническая поддержка и обслуживание клиентов.

Корпорация также использует подрядчиков для локализации продуктов и улучшения Maps. Контрактники обычно получают меньше льгот, чем работающие полный рабочий день, и имеют меньше гарантий.

Экономическая правда