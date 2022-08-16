Все разделы
Укр / Рус

Гривневые средства украинцев в банках растут – НБУ

Вторник, 16 августа 2022, 11:53 - Анастасия Жарикова
 
НБУ

Во втором квартале объемы гривневых средств украинцев в банках увеличились на 6,4% за счет средств по требованию, в иностранной валюте – уменьшились на 3,5% в долларовом эквиваленте.

Об этом свидетельствуют данные Обзора банковского сектора НБУ.

Средства хозяйствующих субъектов увеличились за квартал на 4.3% в гривне и на 14.4% в иностранной валюте. Вес средств клиентов в банковском фондировании за квартал вырос и превысил 88%.

В Нацбанке отмечают, что деньги клиентов остаются главным источником стабильного фондирования банков.

Кроме того, с июня начался рост ставок по гривневым депозитам населения и бизнеса.

В частности, стремительнее подорожали трехмесячные депозиты населения. Но из-за существенного увеличения кредитного риска возросла стоимость гривневых ссуд субъектам хозяйствования.

ВИДЕО ДНЯ
НБУ банки гривня
Материалы по теме
Курс доллара +10%. Зачем стране новый налог на покупку валюты? 16 августа 2022, 09:45
На спецсчете НБУ для нужд военных осталось 976 миллионов 15 августа 2022, 16:59
Новый заем для Украины в 5 миллиардов долларов от МВФ может успокоить кредиторов 13 августа 2022, 12:07
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте