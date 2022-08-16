Гривневые средства украинцев в банках растут – НБУ
Во втором квартале объемы гривневых средств украинцев в банках увеличились на 6,4% за счет средств по требованию, в иностранной валюте – уменьшились на 3,5% в долларовом эквиваленте.
Об этом свидетельствуют данные Обзора банковского сектора НБУ.
Средства хозяйствующих субъектов увеличились за квартал на 4.3% в гривне и на 14.4% в иностранной валюте. Вес средств клиентов в банковском фондировании за квартал вырос и превысил 88%.
В Нацбанке отмечают, что деньги клиентов остаются главным источником стабильного фондирования банков.
Кроме того, с июня начался рост ставок по гривневым депозитам населения и бизнеса.
В частности, стремительнее подорожали трехмесячные депозиты населения. Но из-за существенного увеличения кредитного риска возросла стоимость гривневых ссуд субъектам хозяйствования.