Гривневые средства украинцев в банках растут – НБУ

НБУ

Во втором квартале объемы гривневых средств украинцев в банках увеличились на 6,4% за счет средств по требованию, в иностранной валюте – уменьшились на 3,5% в долларовом эквиваленте.

Об этом свидетельствуют данные Обзора банковского сектора НБУ.

Средства хозяйствующих субъектов увеличились за квартал на 4.3% в гривне и на 14.4% в иностранной валюте. Вес средств клиентов в банковском фондировании за квартал вырос и превысил 88%.

В Нацбанке отмечают, что деньги клиентов остаются главным источником стабильного фондирования банков.

Кроме того, с июня начался рост ставок по гривневым депозитам населения и бизнеса.

В частности, стремительнее подорожали трехмесячные депозиты населения. Но из-за существенного увеличения кредитного риска возросла стоимость гривневых ссуд субъектам хозяйствования.