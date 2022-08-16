В Украине в этом году не запустится 10 сахарных заводов: причины

В Украине в этом году еще 10 заводов работать не будут, то есть запустится только 22 сахарных завода по всей Украине.

Об этом заявил заместитель директора Гнидовского сахарного завода Александр Никишин, передает Укрсахар.

"В этом году у нас две проблемы – война и цена на энергоносители. В Европе газ стоит уже более 2 тыс долл. Если бы Гнидовский сахарный завод работал только на газе, то ежесуточно мы должны отдать минимум 400 т сахара только на газ, при том, что завод будет производить 600-700 т в сутки, а еще нужно рассчитаться с хозяйствами-свеклосдатчиками, платить заработную плату людям, обслуживать предприятие", - заявил Никишин.

По его словам, цена на коммерческий газ, который предлагают предприятиям, слишком высока.

"Цена на коммерческий газ, который предлагают предприятиям, такова, что можно сразу не запускать завод, ведь каждый килограмм произведенного на этом газе сахара приносит только убытки. Это и стало причиной того, что в этом году еще 10 заводов работать не будут, то есть запустится только 22 сахарных завода по всей Украине", - сказал он.

Экономическая правда