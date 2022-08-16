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На пограничном пункте пропуска "Краковец-Корчова" заработает автобусный участок

Вторник, 16 августа 2022, 10:59 - Алексей Павлыш

На пограничном пункте пропуска "Краковец-Корчева" со вторника заработает автобусный участок.

Об этом сообщил в Telegram заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

"Первый раз я приехал сюда в ноябре прошлого года. До сих пор помню, как поляки при каждой встрече стыдили и напоминали о многолетнем плане разделения в Краковке пассажирского и грузового участка...

Тогда это казалось никому не нужным, кроме нас и перевозчиков. Прошло чуть больше полугода, и, несмотря на войну и нехватку ресурсов, нам удалось завершить эти работы. Всего через несколько часов весь пассажирский транспорт поедет по отдельной полосе. Сейчас это один из путей уменьшения десяти-двадцати-километровых очередей на границах", - написал он.

Наем также анонсировал, что до конца месяца министерство будет работать над уменьшением очередей на границе с Румынией.

Экономическая правда

Мининфраструктуры транспорт
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