Цены на нефть упали на фоне опасений по поводу рецессии

Цены на нефть упали во вторник, поскольку слабые экономические данные от крупнейшего покупателя нефти – Китая – возобновили опасения по поводу глобальной рецессии.

Об этом пишет Reuters.

Так, фьючерсы на нефть Brent упали на 73 цента, или 0,8%, до 94,37 долларов за баррель до 03:13 GMT.

Фьючерсы на нефть WTI упали на 44 цента, или 0,5%, до 88,97 долларов за баррель.

Накануне Центробанк Китая снизил кредитные ставки, чтобы восстановить спрос, поскольку экономика неожиданно замедлилась в июле.

"Цены на сырьевые товары по всем направлениям находились под давлением, поскольку июльские экономические данные Китая показали более неблагоприятную картину роста, чем ожидалось ранее, что вновь вызвало беспокойство по поводу перспектив спроса", - заявил рыночный стратег IG Group Еп Джун Ронг.

Ожидается, что экспорт топливных продуктов Китая возобновится в августе почти до годового максимума после того, как Пекин выдал дополнительные квоты.

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Инвесторы также наблюдали за переговорами по возобновлению ядерного соглашения с Ираном в 2015 году. На рынок может попасть больше нефти, если Иран и Соединенные Штаты примут предложение Европейского Союза, отменяющее санкции на экспорт иранской нефти, считают аналитики.

В понедельник Иран ответил на "окончательный" проект текста ЕС о сохранении ядерного соглашения 2015 года, заявил чиновник ЕС, но не предоставил подробностей об ответе Ирана.

Министр иностранных дел Ирана призвал Соединенные Штаты проявить гибкость для решения трех оставшихся вопросов.

Экономическая правда