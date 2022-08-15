За полгода украинский экспорт упал на 24% – Госстат

За первую половину 2022 года экспорт товаров из Украины составил 22,7 млрд долл., или 76% от показателя в прошлом году.

Об этом говорится в данных Госстата.

При этом импорт сократился на 19,1% до 25,2 млрд долл. в годовом исчислении. Отрицательное сальдо торговли составило 2,5 млрд долл. против 1,2 млрд долл. в первом полугодии 2021 года.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,9 по сравнению с 0,96 в первом полугодии в прошлом году. Всего Украина торговала с 221 странами мира.

Стремительное падение в международной торговле после начала полномасштабной войны в разрезе полугодия частично смягчается значительным превышением показателей января и февраля данных в прошлом году, когда пандемия сдерживала международную торговлю.

За это время наибольшую долю в украинском экспорте составляли продукты растительного происхождения – 24,1% общего экспорта, недрагоценные металлы (прежде черные) – 17,6%, масла – 12,1% и минеральные продукты – 12,3%.

Что касается импорта, более четверти всего импорта приходится на горючее – 25,1%. Также много ввозилось машин и электротехнического оборудования – 15,3%.

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В июне по сравнению с маем сезонно скорректированные объемы экспорта выросли на 18,6%, а импорта – на 27,6%. Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в июне было отрицательным и составило 1,4 млрд. дол. В мае сальдо также было отрицательным и составило 889,9 млн. дол.

Напоминаем:

В марте этого года украинский экспорт упал на 57,9% по отношению к февралю до 2,7 млрд долл., но по итогам первого квартала объемы выросли на 2,9% в годовом измерении.