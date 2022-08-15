Россия смогла оплатить газовый транзит через Украину, несмотря на сбой в оплате нефтяного – Bloomberg

Несмотря на то, что транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" был заблокирован в результате санкций, страна смогла оплатить аналогичную услугу по транзиту газа через Украину.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.

По словам собеседников агентства, оплата Россией транзита природного газа Украине в этом месяце прошла без проблем, даже после сбоя с аналогичной транзакцией с нефтью.

На прошлой неделе российский ОАО "Газпром" отправил свой регулярный ежемесячный платеж украинскому "Нафтогазу Украины", и он был принят.

Трейдеры были насторожены по поводу возможных срывов важного платежа после того, как поставки через часть нефтепровода "Дружба" были приостановлены в начале августа. Российская "Транснефть" заявила, что не смогла оплатить услуги транзита, ведь финансовые переводы из России в Украину были заблокированы из-за европейских санкций.

Напоминаем:

Россия в последние месяцы сокращает поставки газа в Европу, что влечет за собой повышение цен на энергоносители до рекордов и стремительно повышает инфляцию. Поставки по магистральному газопроводу Nord Stream сейчас составляют лишь 20%, транзит через Украину также значительно ниже обычного.

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Российская нефтяная компания "Транснефть" заявила, что Украина прекратила транзит российской нефти через южную часть нефтепровода "Дружба" из-за санкций, которые сделали невозможным оплату услуг транзита. Впоследствии венгерская компания MOL взяла на себя обязательство по оплате транзита российской нефти, и транзит в Венгрию, Чехию и Словакию возобновился.