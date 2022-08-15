Рынок недвижимости по сравнению с 2021 годом упал в 8 раз – исследование

Во втором квартале количество сделок по купле-продаже недвижимости в Украине уменьшилось в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

Отмечается, что всего нотариусы оформили сделки купли-продажи на 20 480 объектов недвижимости.

В частности, в течение апреля - июня было оформлено 9417 сделок о приобретении квартир. Это на 87% меньше, чем во втором квартале прошлого года.

Также это более чем вдвое меньше, чем в первом квартале этого года, когда нотариусы оформили 25 024 сделки.

Земельные участки покупались несколько активнее – количество нотариально оформленных сделок во втором квартале составляет 11 060, что на 84% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По сравнению с первым кварталом, в течение которого было оформлено 36 174 соглашения, общее количество упало более чем в три раза.

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Экономическая правда