Суд снова перенес рассмотрение дела по иску Боголюбова к ПриватБанку

Хозяйственный суд города Киева в очередной раз перенес рассмотрение дела по иску Геннадия Боголюбова к ПриватБанку, в котором экс-акционер и партнер Игоря Коломойского пытается вернуть себе акции банка, истребовав их от государства.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Отмечается, что 15 августа суд перенес рассмотрение дела на 5 сентября из-за злоупотребления истцом своими процессуальными правами.

"Судебное заседание было отложено опять же из-за действий господина Боголюбова, который, в нарушение закона, пытается пока представить доказательства вне пределов всевозможных процессуальных сроков.

В целом видим, что пока господин Боголюбов не заинтересован в рассмотрении данного дела и способствует его затягиванию", - заявил юридический представитель ПриватБанка Виктор Тарасенков по результатам заседания.

В банке отмечают, что "наглые попытки" Геннадия Боголюбова обжаловать действительность договора купли-продажи акций противоречат предписаниям ЗУ "О системе гарантирования вкладов физических лиц", который четко запрещает истребование акций от инвестора, которым выступило государство. Кроме того, добавляют в банке, на момент подачи иска уже истек срок исковой давности.

По информации ПриватБанка, при подаче иска Боголюбов прибег к веерной подаче, когда подается сразу несколько исковых заявлений с целью избрания необходимого судьи.

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"ПриватБанк надеется, что при дальнейшем рассмотрении дела Хозяйственный суд города Киева не позволит истцу злоупотреблять своими процессуальными правами и, в конечном счете, все же примет справедливое и законное решение", - говорится в позиции госбанка.

Экономическая правда