Цены на нефть ускорили понижение на фоне данных об экономике Китая

Цены на нефть в понедельник упали более чем на 4 доллара за баррель на опасениях замедления роста китайской экономики - неутешительные экономические данные Китая возобновили обеспокоенность глобальной рецессией.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent упали на 4,75 доллара, или 4,84%, до 93,40 доллара за баррель в 12:01 GMT после падения на 1,5% в пятницу.

Американская нефть West Texas Intermediate упала на 4,52 доллара или 4,91%, до 87,57 доллара после падения на 2,4% на предыдущей сессии.

Причиной падения в понедельник стали слабые данные по китайской экономике.

Центральный банк Китая, крупнейшего в мире импортера сырой нефти, снизил кредитные ставки, чтобы восстановить спрос, поскольку данные показали, что экономика неожиданно замедлилась в июле.

Так, рост розничных продаж и объемов промышленного производства в Китае в июле оказался слабее прогнозов аналитиков.

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Объем розничных продаж увеличился на 2,7% в годовом выражении вместо ожидаемых 5%, а темпы роста промышленного производства в Китае в прошлом месяце замедлились до 3,8% по сравнению с 3,9% в июне, хотя консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя предполагал рост на 4,6%.

Экономическая правда