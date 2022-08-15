Рада призвала исключить РФ из Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием средств

Верховная Рада приняла обращение к членам Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием средств (FATF) по исключению из нее России.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Парламент призвал президента FATF созвать внеочередное заседание пленума, которое сможет немедленно приостановить членство Российской Федерации в FATF, а в случае продолжения агрессивной войны начать процедуру ее исключения из FATF.

Также Совет призвал Группу внести Россию в черный список ("Список юрисдикций с высоким уровнем риска, на который распространяется призыв к действию") и публично сообщить об этом решении.

"Из всех международных организаций Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием средств (FATF) имеет наиболее действенные рычаги влияния для того, чтобы перекрыть Российской Федерации доступ к финансовым ресурсам", – говорится в пояснительной записке к проекту постановления.