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Рада приняла изменения в государственный бюджет на 270 миллиардов

Понедельник, 15 августа 2022, 15:20 - Экономическая правда

Верховная Рада приняла в целом законопроект №7644 о выделении в государственный бюджет дополнительных расходов на 270 миллиардов гривен за счет внутренних заимствований.

Об этом сообщил первый заместитель главы Налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк в Telegram.

За проект закона проголосовали 287 народных депутатов.

Главные средства правительство планирует перечислить на военные нужды. В частности:

  • Министерству обороны +241 млрд грн (из них на оплату труда – 145,3 млрд грн);
  • Министерству внутренних дел – +23 млрд грн;
  • Главному управлению разведки +2,2 млрд грн;
  • Службе безопасности Украины +2,5 млрд грн;
  • Управленческие госохраны +197 млн ​​грн;
  • Службе внешней разведки +139 млн. грн;
  • Госспецсвязи +425 млн грн.

Также предполагается увеличить резервный фонд Минфина на 715 млн. грн. и выделить Минэкономики на мобилизационную подготовку отраслей экономики – 10 млн. грн.

Правку о выделении дополнительных 12,7 млрд "Нафтогазу" на закупку газа за кредит (кредит на 10 лет под 1.6%) правительства Канады в финальную редакцию проекта закона не включили.

Отмечается, что источником увеличения бюджета будут внутренние заимствования.

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Напоминаем:

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменениях в бюджет на 270 миллиардов гривен – в основном предполагается, что дополнительные средства пойдут на сектор безопасности и обороны.

Государство планирует выделить дополнительно 12,7 млрд грн (350 млн долларов) для НАК "Нафтогаз Украины" с целью закупки им природного газа для прохождения отопительного сезона.

бюджет Верховная рада
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