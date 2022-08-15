Британское агентство недвижимости Savills вышло из российского бизнеса

Британское агентство элитной недвижимости Savills решило покинуть российский рынок – бывшее российское подразделение продолжит работу в стране под названием Intermark Real Estate.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на заявление управляющего партнера Intermark Real Estate Дмитрия Халина.

Халин заявил, что прекращение работы Savills в России "продиктовано политической ситуацией".

В Intermark Real Estate объяснили, что количество сотрудников российского подразделения не изменилось.

Сейчас данные о российском офисе уже отсутствуют на официальном сайте Savills.

Агентство Savills существует с 1855 года, его представительства более чем в 70 странах. Главный офис компании находится в Лондоне.

В 2006 году российский Intermark Real Estate был аффилирован и переименован в Intermark Savills, а с 2016 года российская компания окончательно сменила название на Savills.

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Экономическая правда