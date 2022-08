Банки с Уолл-стрит возобновили торговлю российским долгом: инвесторы могут избавиться от токсичных активов

Несколько крупных банков Уолл-стрит в последние дни начали предлагать содействие торговле российским долгом, давая инвесторам шанс избавиться от активов, которые на Западе считают токсичными.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на банковские документы, с которыми ознакомилось агентство.

По словам инвестора, владеющего российскими ценными бумагами, и двух банковских источников, большинство американских и европейских банков отказались от рынка в июне после того, как Минфин США запретил американским инвесторам покупать какие-либо российские ценные бумаги в рамках экономических санкций, чтобы наказать Россию за вторжение в Украину.

В июле Минфин разрешил торговлю российскими бумагами, после чего крупнейшие компании по Уолл-стрит осторожно вернулись на рынок российских государственных и корпоративных облигаций, о чем свидетельствуют письма клиентам и сообщения от шести банков.

Среди банков, которые сейчас работают на этом рынке: JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, Barclays Plc и Jefferies Financial Group Inc.

По данным Reuters, часть банков предлагает клиентам помощь исключительно в продаже российских бумаг, часть – и другие виды сделок, которые помогут уменьшить долю российских активов.

Bank of America, Barclays, Citi и JPMorgan отказались от комментариев.

Представитель Jefferies сказал, что компания "работает в рамках глобальных инструкций по санкциям, чтобы облегчить потребности наших клиентов в этой сложной ситуации".

Источник, близкий к Deutsche Bank, сообщил, что банк торгует облигациями для клиентов только по запросу и в каждом конкретном случае для дальнейшего снижения риска в России или своих клиентов за пределами США, но не будет заниматься новыми делами за пределами этих двух категорий.

При этом в некоторых случаях банки просят инвесторов к соглашению подписать документы, позволяющие банку отменить сделку, если расчет не произойдет и существует риск, что банк останется с российскими бумагами на счетах.

Агентство напоминает, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину в обращении находились российские суверенные бонды около $40 млрд, из них примерно половина принадлежала иностранным фондам.

После начала войны инвесторы в российские активы оказались в затруднительном положении – стоимость бумаг резко упала, покупатели исчезли, а санкции усложнили торговлю.

