Укрзализныця предупредила о задержках ряда поездов: причины

Укрзализныця предупредила о задержках некоторых поездов из-за влияния погодных условий и обесточивания участка.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Так, поезд №2 Ивано-Франковск – Харьков задерживается на 1 час 50 минут.

Поезд №259 Ивано-Франковск - Сумы следует с задержкой 1 ч 30 мин.

Также с задержкой на 2 часа 11 минут отправился поезд №732 Киев – Запорожье, который ожидал пассажиров на пересадку.

"Кроме того, задержан до отправки поезд №715 Киев – Перемышль на 35 минут.

Также задерживаются пригородные поезда Фастовского направления. На своевременность движения кольцевой электрички ситуация не имеет влияния", - говорится в сообщении.

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В УЗ принесли извинения пассажирам и добавили, что делают "все возможное, чтобы сократить отставание поездов от графика".

Экономическая правда