Укрзализныця предупредила о задержках ряда поездов: причины
Укрзализныця предупредила о задержках некоторых поездов из-за влияния погодных условий и обесточивания участка.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Так, поезд №2 Ивано-Франковск – Харьков задерживается на 1 час 50 минут.
Поезд №259 Ивано-Франковск - Сумы следует с задержкой 1 ч 30 мин.
Также с задержкой на 2 часа 11 минут отправился поезд №732 Киев – Запорожье, который ожидал пассажиров на пересадку.
"Кроме того, задержан до отправки поезд №715 Киев – Перемышль на 35 минут.
Также задерживаются пригородные поезда Фастовского направления. На своевременность движения кольцевой электрички ситуация не имеет влияния", - говорится в сообщении.
В УЗ принесли извинения пассажирам и добавили, что делают "все возможное, чтобы сократить отставание поездов от графика".
Экономическая правда