Нефть дешевеет на фоне слабых экономических показателей Китая – Reuters

Цены на нефть в понедельник упали, поскольку слабые экономические данные Китая вызвали обеспокоенность спросом со стороны крупнейшего мирового импортера сырой нефти.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 89 центов, или 0,9%, до 97,26 долларов за баррель по состоянию на 0:34 GMT после падения на 1,5% в пятницу.

Американская нефть West Texas Intermediate стоила 91,27 доллара за баррель, что на 82 цента, или на 0,9% меньше после падения на 2,4% на предыдущей сессии.

Причины

Экономика Китая неожиданно замедлилась в июле, в то время как производство НПЗ страны упало до 12,53 миллионов баррелей в день, что является самым низким показателем с марта 2020 года, свидетельствуют государственные данные.

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"Официальные данные свидетельствуют о том, что спрос на нефть слабеет, поскольку внутренняя логистика и потребительский спрос сдерживаются рекордно высокими ценами на насосы", - сказал экономист Moody's Analytics Хэрон Лин.

В то же время, Saudi Aramco готова увеличить добычу сырой нефти до максимальной мощности в 12 миллионов баррелей в день, если об этом попросит правительство Саудовской Аравии, заявил журналистам в воскресенье исполнительный директор Амин Насер.

На цены также влияют ограниченные поставки в преддверии санкций ЕС в отношении российской сырой нефти и продуктов ее переработки этой зимой.

Аналитики говорят, что дополнительные поставки могут поступить, если Иран и Соединенные Штаты примут предложение ЕС возобновить ядерное соглашение 2015 года, отменяющее санкции на экспорт иранской нефти.

Экономическая правда