Турецкий экспорт в Россию в первом полугодии достиг восьмилетнего максимума

getty images

Экспорт турецких товаров в Россию в первом полугодии достиг максимума почти в 3 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Министр транспорта Турции Адиль Караисмаиллоглу отметил, что рост торговли автомобилями с Россией на 58% за первые четыре месяца 2022 года является доказательством роста материально-технической мощи страны.

По данным государственной статистической службы TurkStat, это лишь один из примеров более широкого роста турецкого экспорта в Россию, который в первом полугодии достиг восьмилетнего максимума в 2,91 млрд долларов.

Для самой Турции это хорошая новость, поскольку президент Реджеп Тайип Эрдоган заинтересован в увеличении экспорта в рамках того, что он называет "новой экономической моделью". Однако это разочарует союзников Турции по НАТО в США и Европе, пытавшихся выступить единым фронтом, чтобы изолировать российскую экономику с помощью санкций.

Турция не ввела санкций против России, пытаясь сбалансировать свои отношения с обеими сторонами войны: она поставляет Украине ударные беспилотники, в то же время поощряя российские инвестиции.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Пять турецких банков вводят российскую платежную систему "Мир" заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Сочи.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерен поднять вопрос о создании энергетического коридора.