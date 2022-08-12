СБУ заблокировала связанную с "Газпромом" украинскую компанию: конфискованное пойдет на ВСУ

Офис Генпрокурора

СБУ заблокировала работу одной из столичных компаний, занимавшейся оптовой продажей российских нефтепродуктов, в частности производства "Газпрома".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве отметили, что предприятие входило в структуру кремлевского монополиста "Газпром нефть", связанного с руководством страны-агрессора.

Следствие установило, что украинский "филиал" перечислял часть доходов в федеральный бюджет России.

Руководители предприятия наладили сбыт в промышленных масштабах российских горюче-смазочных материалов, применяемых для техобслуживания транспортных агрегатов. Готовую продукцию получали от бизнес-партнеров из РФ и хранили на собственных складах.

Во время обысков на складах сотрудники СБУ обнаружили более 27 тонн российских масел, которые находились в емкостях с маркировкой "Газпрома". Стоимость изъятой продукции составляет около 10 млн грн. Весь конфискованный товар будет передан на нужды ВСУ.