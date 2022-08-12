Европейское космическое агентство начало переговоры о замене российских ракет "Союз" на SpaceX

Европейское космическое агентство (ESA) начало предварительные технические переговоры со SpaceX Илона Маска, которые могут привести к временному использованию установок-носителей компании после того, как РФ отозвала свои ракеты и двигатели в ответ на санкции.

Об этом в комментарии Reuters заявил генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер.

По его словам, SpaceX – не единственный вариант, который обсуждает ЕКА. Другим вариантом может служить французская компания Arianespace, Япония или Индия.

"Я бы сказал, что SpaceX является более оперативным из них и, безусловно, одним из резервных запусков, которые мы рассматриваем", - сказал Ашбахер.

Как отмечает Reuters, до сих пор Европа полагалась на три ракеты: европейскую Vega для малых грузов, российский "Союз" для средних и Ariane 5 (разработанный на французском Arianespace) для тяжелых.

Запуск нового поколения Vega C состоялся в прошлом месяце, запуск Ariane 6 был отложен до следующего года (более точная дата, по словам Ашбахера, станет известна в октябре). Именно после запуска Ariane 6 ЕКА предоставит министрам 22 стран свой резервный план. Кроме того, запуска ракеты нового поколения сейчас ожидает Япония.

При этом Ашбахер отметил высокую вероятность того, что потребуются резервные запуски. "Мы, конечно, должны убедиться, что они [ракеты] подходят", - сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас ЕКА изучает техническую совместимость, коммерческое предложение для компаний еще не направляли. SpaceX не ответила на запрос Reuters.

"Политические последствия вторжения России в Украину уже стали плюсом для Falcon 9 от SpaceX, получившего других клиентов, разорвавших связи со все более изолированным космическим сектором Москвы.

Спутниковая интернет-компания OneWeb, являющаяся конкурентом спутникового интернет-предприятия SpaceX Starlink, заказала как минимум один запуск Falcon 9 в марте", - пишет агентство.

Гендиректор ЕКА отметил, что десятилетние договоренности Европы и России, в том числе в космической сфере, оказались неработающими после начала вторжения РФ в Украину.

"Это был тревожный звонок, что мы слишком зависим от России", - сказал Ашбахер, призвав европейские власти задуматься и наращивать космический потенциал и независимость Европы в этой сфере.

После западных санкций в ответ на вторжение в Украину "Роскосмос" прекратил запуск ракет "Союз" и поставку ракетных двигателей.

Экономическая правда