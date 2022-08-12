Бизнес улучшил оценку собственной финансовой устойчивости – опрос ЕБА

30% опрошенных компаний заявляют, что их финансовых резервов хватит на период больше года, в то время как в мае таких было 19%.

Об этом свидетельствуют результаты новой волны опроса Европейской Бизнес Ассоциацией "Бизнес во время войны".

При этом почти половина, а именно 48% оценивают свою финансовую устойчивость в полгода, еще 16% - в год. Только 2% бизнесов сообщают, что их финансовые резервы уже иссякли.

Отмечается, что все опрошенные компании уже возобновили свою работу. Из них 49% возобновили свою деятельность в полном объеме, а 51% – частично.

Среди компаний, работающих частично, 44% были вынуждены сократить географию своей деятельности, 20% – закрыть часть офисов или торговых точек, 18% – перейти в онлайн.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что динамика выплаты компаниями заработной платы остается практически неизменной.

Так, 61% продолжают выплаты в полном объеме, а 28% делают это с авансовыми или дополнительными выплатами.

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Однако количество компаний, сокращающих размер денежного вознаграждения, возросло до 21%, тогда как в мае таких было 13%. При этом 7% компаний отправляют персонал в неоплачиваемый отпуск, а 10% вынуждены прибегать к сокращениям.

"Поддержка собственных работников, приобщившихся к вооруженным силам, остается приоритетом №1 для бизнеса в контексте поддержки обороноспособности страны и социального сектора. Это продолжают делать 46% компаний, к тому же 40% продолжают помогать продукцией, 34% – финансово, 17% – медикаментами, 16% - услугами, и 15% - средствами защиты. Хотя эти показатели несколько ниже, чем весной, они все же остаются значимыми. Только 6% исчерпали свои ресурсы в помощь", - говорится в сообщении.

При этом, бизнес продолжает нести потери с каждым новым днем ​​войны. Так, за 5 месяцев российской агрессии 41% компаний понесли потери до 1 млн долларов, 32% оценили потери в диапазоне 1-10 млн долларов и 18% сообщают о потерях более 10 млн долларов.

Не менее 38% опрошенных понесли потери от боевых действий напрямую. Из компаний, чьи активы были разрушены или повреждены, половина еще находятся на стадии фиксирования убытков, 28% обратились в правоохранительные органы, а 6% сформировали иски в национальные суды.

В то же время, для поддержки для возобновления работы своего бизнеса только 8% привлекают государственные или международные программы для поддержки своего бизнеса. В частности, 5% пользуются опцией уплаты единого налога в размере 2% и другими налоговыми льготами.

"Каждая пятая компания, принявшая участие в опросе, сообщает, что имеет филиалы, офисы или активы на временно оккупированных территориях. В то же время 12% опрошенных нами бизнесов сообщили, что боевые действия заставили их релокировать офис или производство в другой регион в пределах страны , и только 3% – за границу", - резюмировали в ЕБА.

Опрос проводился с 3 по 9 августа 2022 года, участие в нем приняли 102 директора членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации.

Экономическая правда