В ЕС хотят построить новый газопровод, соединяющий Португалию с центральной Европой

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Евросоюз обсуждает строительство нового газопровода, соединяющего Португалию и Испанию с центральной Европой, причем часть между Испанией и Францией могут построить за 9 месяцев.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на министерку энергетики и окружающей среды Испании Терезу Риберу, канцлер Германии Олаф Шольц.

Рибера заявила, что участок трубопровода из Испании во Францию можно построить менее чем через год в рамках попыток отлучить Европу от российского газа.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что обсуждал новый трубопровод с лидерами Испании, Португалии и Франции и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Он добавил, что также будут созданы "другие сообщения между Северной Африкой и Европой, которые помогут нам диверсифицировать наши [энергетические] поставки".

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта добавил, что "Германия может на 100 процентов рассчитывать на приверженность Португалии строительству газопровода". Пока новый газопровод не будет завершен, Коста сказал, что порт Синеш на юго-западном побережье Португалии может использоваться как логистический центр для доставки жидкого природного газа в Европу.

Соответствующий проект уже разрабатывался и был отложен в 2019 году из-за сопротивления Франции.