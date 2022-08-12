Курс валют на 12 августа: наличная гривня в кассах банков и обменниках стабильна

Курс гривни на черном рынке 12 августа относительно стабилен, котировки в настоящее время составляют 39,84 - 40,04 грн за доллар.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:20 курс доллара на черном рынке составляет 39,84 – 40,04 грн, а в четверг колебался на уровне 39,77 – 40,09 грн. Курсовый спрэд снова сократился, что означает, что для украинцев продать доллар стало дороже.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 39,3 – 39,98 грн (курс на 11 августа – 39,3 – 39,98 грн);

Евро – 39,95 – 41,0 грн (курс на 11 августа – 39,7 – 40,9 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,8 – 40,1 грн;

Ощадбанк – 39,5 – 39,99 грн;

Укрэксимбанк – 39,55 – 39,95 грн;

Райффайзен – 39,1 – 40,0 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,313 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Укрэксимбанке – 39,95 грн за доллар, а в Универсал Банке (monobank) – 37,5 грн.

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Напоминаем:

Национальный банк ужесточил требования к пунктам обмена валют и запретил им информировать о курсе валют вне касс учреждений, то есть фактически запретил иметь табло с курсами.

Регулятор с 9:00 21 июля 2022 скорректировал официальный курс гривни к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл США.