В Закарпатье планируют начать добычу соли: сможет полностью обеспечить потребности страны

В Закарпатской области планируют разрабатывать Буштинское соляное месторождение и добывать до 150 тысяч тонн соли в месяц - месторождение сможет обеспечить 100% потребности Украины в технической соли.

Об этом сообщил в Facebook председатель Закарпатской ОВА Виктор Микита.

По его словам, на территории Буштинского общества Тячевского района стартовали работы в рамках инвестиционного соглашения с ООО "КАТИОН ИНВЕСТ".

Речь идет о Буштинском соляном месторождении и добывать до 150 тысяч тонн соли в месяц методом подземного выщелачивания через буровые скважины с поверхности земли.

"К сожалению, из-за боевых действий в Донецкой области остановилось госпредприятие "Артемсоль", которое обеспечивало 100% потребности страны. Именно поэтому для выполнения отдельных задач по покрытию продовольственной безопасности страны Закарпатье включилось в эту сложную, но сверхважную работу.

После предварительных геологических исследований обнаружили колоссальный соляной пласт, начинающийся с 35 до 500 метров", - написал председатель ОВА.

По его словам, уже приступили к инженерным работам по строительству подъездной дороги, разметке буровых площадок, обустроили места для работников и прочее. Также закупили современное оборудование для глубочайшего промышленного бурения.

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По информации специалистов, уже через 6 месяцев мы будем иметь первую добытую соль.

После планового развития инфраструктуры предприятие начнет снабжение столовой солью для населения", - добавил Микита.

Напомним:

ГП "Артемсоль" - крупнейшее в Европе предприятие по соледобыче - из-за боевых действий приостановило работу в апреле. Запас готовой продукции был вывезен еще в апреле.

Руководитель ГП "Артемсоль" считает, что теперь Украине придется ввозить больше соли из-за границы.

Экономическая правда