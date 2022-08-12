Wizz Air, который возобновит рейсы в Москву, выделил еще 100 тысяч бесплатных билетов для украинцев

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Венгерский лоукостер Wizz Air предложит еще 100 тысяч бесплатных билетов для граждан Украины.

Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Предложение распространяется на все рейсы из континентальной Европы и Великобритании. Билетами можно будет использовать для путешествий с 15 сентября по 8 декабря этого года.

Забронировать рейс по схеме бесплатных билетов можно по ссылке.

Напоминаем:

Венгерская бюджетная авиакомпания WizzAir с октября возобновит полеты из Абу-Даби в Москву.

В марте Wizz Air решил предоставить 100 тысяч бесплатных билетов для украинцев, бегущих от войны.