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Wizz Air, который возобновит рейсы в Москву, выделил еще 100 тысяч бесплатных билетов для украинцев

Пятница, 12 августа 2022, 13:13 - Экономическая правда
 
Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Венгерский лоукостер Wizz Air предложит еще 100 тысяч бесплатных билетов для граждан Украины.

Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Предложение распространяется на все рейсы из континентальной Европы и Великобритании. Билетами можно будет использовать для путешествий с 15 сентября по 8 декабря этого года.

Забронировать рейс по схеме бесплатных билетов можно по ссылке.

Напоминаем:

Венгерская бюджетная авиакомпания WizzAir с октября возобновит полеты из Абу-Даби в Москву.

В марте Wizz Air решил предоставить 100 тысяч бесплатных билетов для украинцев, бегущих от войны.

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