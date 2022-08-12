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Австралийский суд оштрафовал Google на 43 миллиона долларов за обман пользователей

Пятница, 12 августа 2022, 11:57 - Алексей Павлыш

Австралийский суд обязал Google уплатить штраф в размере 60 млн австралийских долларов (42,7 млн ​​долларов США) за введение пользователей в заблуждение по поводу сбора их личных данных о местонахождении.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на австралийскую службу по контролю за соблюдением конкуренции.

Суд признал, что Google ввел в заблуждение некоторых клиентов о персональных данных о местонахождении, собранных через их мобильные устройства Android в период с января 2017 по декабрь 2018 года.

Отмечается, что Google ввел пользователей в заблуждение, убедив, что настройка "истории местоположений" на их телефонах Android является единственным способом сбора данных о местоположении, когда функция мониторинга активности в Интернете и приложениях также позволяла собирать и хранить локальные данные.

Надзорный орган, по оценкам которого пострадали 1,3 миллиона пользователей аккаунтов Google в Австралии, начал судебный процесс против компании и ее местного подразделения в октябре 2019 года.

По словам регулятора, в 2018 году Google принял меры для исправления ситуации.

Google заявил, что урегулировал эту проблему, и добавил, что сделал информацию о местонахождении простой для управления и легкой для понимания.

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Австралия суд Google
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