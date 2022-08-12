Цены на нефть подскочили в пятницу: какова причина ежедневной волатильности

Цены на нефть подскочили в пятницу: опасения по поводу рецессии уменьшились, но неопределенный прогноз по спросу ограничил рост.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 23 цента, или 0,2%, до 99,83 доллара за баррель по состоянию на 07:36 по Гринвичу.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) поднялись на 3 цента до 94,37 доллара за баррель.

Причины

Неопределенность ограничила рост цен, поскольку рынок получил противоположные прогнозы по попиту от Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА).

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"Хотя нарратив о пике инфляции в последнее время добавил определенную тягу для рисковых активов, более взвешенные изменения цен на нефть с июня указывают на то, что некоторые оговорки остаются в свете мрачных прогнозов по спросу", - сказал рыночный стратег IG Еп Джун Ронг.

В четверг ОПЕК снизила свой прогноз роста мирового спроса на нефть в 2022 году на 260 тыс баррелей в день. Сейчас ожидается, что в этом году спрос вырастет на 3,1 миллиона баррелей в сутки.

Это противоречит прогнозу МЭА, который повысил свой прогноз роста спроса до 2,1 миллиона баррелей в сутки из-за перехода от газа к нефти в производстве электроэнергии в результате стремительного роста цен на газ.

"Существует большая неопределенность спроса в краткосрочной перспективе. Пока это не урегулируется, рынок некоторое время будет таким", - старший экономист Westpac сказал Джастин Смирк.

"Оценить мировой баланс нефти до конца года прямо сейчас, учитывая происходящее на стороне спроса против происходящего на стороне предложения - сложно. Вот почему у нас ежедневная волатильность", - добавил он.

Экономическая правда