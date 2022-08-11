Табачные производители: во время войны существенно увеличился теневой рынок

4 украинских компании международных табачных корпораций заявили о существенном росте нелегального рынка с начала большой войны.

Об этом идет речь в видео ЭП.

Все производители (Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco, JTI) отметили рост нелегального рынка.

"Больше всего нас беспокоит, что в промышленных масштабах начали появляться подделки мировых брендов. Такую ситуацию мы не видели за весь период независимости Украины", - заявили в Philip Morris.

Производители говорят, что из-за закрытия границ с Беларусью и блокирования морских портов "долю контрабанды взяли на себя некоторые недобропорядочные украинские производители, выпуская на рынок неучтенную безакцизную продукцию с маркировкой для Duty Free или с поддельными марками акцизного налога".

По мнению Imperial Tobacco, на сегодняшний день нелегальные сигареты продают в основном в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Винницкой, Ровенской, Киевской областях и в городе Киеве.

Напоминаем:

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Проблема с ростом нелегального рынка сигарет была неотложной и до войны. Если в 2016 году доля теневого рынка составила 1,1%, то в конце 2021 оценивалась в 20,4% (по оценкам Kantar).

В 2021 году потери государственного бюджета из-за теневого рынка табачных изделий оценивались в 15,5 млрд грн.

Экономическая правда