Расходы на страхование и фрахтование судов с украинским зерном уменьшаются

Расходы на фрахтование судов, вывозящих аграрную продукцию в Турцию, и страхование грузов снижаются.

Об этом рассказала первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает пресс-служба Минэкономики в Facebook.

После встречи с представителями сельскохозяйственного бизнеса Черкасской области Свириденко отметила, что заметна тенденция роста цен на экспортную аграрную продукцию.

Расходы на фрахтование судов в Турцию снизились вдвое, а расходы на страхование грузов – с 4 до 1,5%.

"Эти факторы будут положительно влиять на стабилизацию работы украинских аграрных предприятий", – уверены в Минэкономики.

Напоминаем:

В июле Украина экспортировала 2,66 миллиона тонн зерновых, зернобобовых, масличных и продуктов их переработки, что на 492,7 тысяч тонн, или 22,7% больше, чем в июне.

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Около 375 тысяч тонн зерновых грузов и других продуктов удалось увезти морским "зерновым коридором".