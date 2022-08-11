Налоговые выплаты украинских табачных компаний не сильно отличаются от довоенных

4 украинских компании международных табачных корпораций по результатам первого квартала 2022 года уплатили примерно аналогичную сумму налогов, как и в 2021 году.

Об этом идет речь в видео ЭП.

Так, в Philip Morris заявили, что с начала войны уплатили более 11 млрд грн, что соответствует показателям прошлого года. В период с начала марта по конец июня 2022 года компания заплатила более 6,2 млрд грн налогов. В 2021 году за аналогичный период – 7,3 млрд грн.

British American Tobacco в период с начала марта по конец июня 2022 года уплатила более 6,2 млрд грн налогов. В 2021 году за аналогичный период они заплатили 7,3 млрд грн.

В Imperial Tobacco заявили, что в мае-июне 2022 отчисления компании в госбюджет превышают прошлогодние показатели, а показатели JTI снизились на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. За первое полугодие 2022 года они заплатили 7,7 млрд грн.

Экономическая правда