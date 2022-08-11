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В управление АРМА передали технику и автомобили российской компании на 30 миллионов

Четверг, 11 августа 2022, 17:25 - Алексей Павлыш

Подольская окружная прокуратура города Киева передала в управление АРМА18 единиц тяжелой техники и 12 легковых автомобилей российского предприятия на более чем 30 млн гривен.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"Подольская окружная прокуратура Киева передала в управление АРМА 18 единиц тяжелой техники и 12 легковых автомобилей, которые были изъяты у предприятия-резидента РФ в рамках досудебного расследования.

Прокуроры окружной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по фактам присвоения средств в особо крупных размерах, а также финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. .110-2 УК Украины). В рамках данного производства правоохранители исследуют деятельность предприятия, учредителями которого являются резиденты России", - говорится в сообщении.

По месту расположения предприятия провели обыски, в ходе которых изъято 11 грузовиков марки "MAN", 5 тягачей, 2 фуры и 12 легковых автомобилей на общую сумму более 30 млн грн.

По данным источника ЭП в правоохранительных органах, речь идет о компании "Укрростехно".

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По данным YouControl, бенефициаром компании является гражданин РФ Игорь Долидзе (доля 60%).

Экономическая правда

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