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Украинские банки завершили первое полугодие с убытками в 4,6 миллиарда

Четверг, 11 августа 2022, 16:27 - Экономическая правда
 
НБУ

В течение января-июня украинские банки понесли 4,6 миллиарда гривен убытков, во втором квартале чистый убыток сектора достиг 4,5 миллиарда.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что темпы роста чистого процентного дохода замедлились с 35% в январе-феврале до 19% за март-июнь в годовом исчислении.

"Все крупные банки предлагали заемщикам "кредитные каникулы", некоторые финучреждения временно снизили ставки по потребительским кредитам. Это привело к резкому сокращению процентных доходов в розничном сегменте", – объяснили в регуляторе.

Удрученный спрос на банковские услуги ограничивает комиссионные доходы банков. Чистый комиссионный доход сократился за март – июнь на 35% г/г по сравнению с ростом на 15% г/г в январе-феврале.

В то же время операционный результат банков оставался положительным. Чистая операционная прибыль к отчислениям в резервы по итогам ІІ квартала составила 33,5 млрд грн по сравнению с 23,5 млрд грн во ІІ квартале 2021 года.

Отрицательный финансовый результат первого полугодия определили значительные объемы сформированных резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны: банки сформировали резервы на 57,9 млрд грн, из них в марте – июне на 52,1 млрд грн.

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По состоянию на 1 июля 2022 года из 68 платежеспособных банков 47 банков были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 10,0 млрд грн, 21 – убыточными с убытком 14,6 млрд грн.

"Реализация кредитного риска в результате полномасштабной войны привела к убыточности банковского сектора впервые за последние пять лет. Резервы по кредитным убыткам будут расти и дальше", – отметил замглавы НБУ Ярослав Матузко.

Он добавил, что для сохранения операционной эффективности банки должны приспособить свои бизнес-модели к работе в кризисных условиях, а также должным образом отражать финансовые показатели для сохранения финансовой устойчивости банковского сектора.

НБУ банки убытки
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