В Украине стали производить на треть меньше пива, чем в 2021 году

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Производство пива в Украине за первые 7 месяцев снизилось на 31,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Украинской отраслевой компании ЧАО "Укрпиво".

Экспертная оценка объема производства пива по Украине составляет 71,4 млн.дал, кроме безалкогольного пива с содержанием спирта до 0,5 об. %.

В первом квартале этот показатель сократился по сравнению с январем-мартом 2021 года на 50% - с 34,1 млн. дал до 17,1 млн. дал.

В дальнейшем производство пива в стране возобновлялось – по итогам первых четырех месяцев этого года падение составило 42,8% к аналогичному периоду прошлого года, в мае – 36,4%, июне – 32%, июле – 31,6%.

Производство солода за семь месяцев этого года составляет 93,7 тыс. тонн, что на 31,3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.