Цены на нефть стабилизировались: МЭА повысило прогноз роста спроса

Цены на нефть стабилизировались в четверг после того, как Международное энергетическое агентство повысило прогноз по росту спроса на нефть на этот год, поскольку стремительный рост цен на газ вынуждает некоторых потребителей переходить на нефть.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 7 центов, или 0,1%, до 97,33 доллара за баррель по состоянию на 08:29 по Гринвичу.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate снизились на 9 центов, или 0,1%, до 91,84 доллара за баррель.

Причины стабилизации цен

"Цены на природный газ и электроэнергию взлетели к новым рекордам, стимулируя переход от газа на нефть в некоторых странах", - говорится в ежемесячном нефтяном отчете МЭА, в котором оно повысило свой прогноз по спросу на 2022 год на 380 000 баррелей в день.

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При этом рост запасов нефти в США на прошлой неделе и восстановление потоков сырой нефти по трубопроводу, поставляющему нефть в Центральную Европу, остановили дальнейший рост цен.

Запасы сырой нефти в США выросли на 5,5 миллионов баррелей за последнюю неделю, сообщило Управление энергетической информации США, превышающее ожидаемый рост на 73 000 баррелей.

Поставки бензина выросли за последнюю неделю до 9,1 миллиона баррелей в день, хотя эта цифра все еще свидетельствует о снижении спроса на 6% за последние четыре недели по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Кроме этого, российский государственный нефтепроводный монополист "Транснефть" возобновил поставки нефти по южной нитке нефтепровода "Дружба".

Экономическая правда