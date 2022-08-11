Украина возобновила резервное электроснабжение ЗАЭС – МАГАТЭ

Украина восстановила резервную линию питания, захваченной российскими войсками Запорожской АЭС, которая до этого была соединена с энергосистемой только одной линией из четырех основных.

Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.

Международное агентство по ядерной энергетике сообщило о возобновлении питания, ссылаясь на Госинспекцию по ядерному регулированию.

"Украина сообщила МАГАТЭ о восстановлении линии, которая может использоваться для обеспечения ЗАЭС электроэнергией в случае необходимости", – говорится в сообщении.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Марино Гросси назвал возобновление резервной линии положительным событием.

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Напоминаем:

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Главы МИД "Группы семи" (G7) обнародовали заявление по поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции, в которой требуют от России немедленно вернуть контроль над АЭС Украины.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии, что российский обстрел 6 августа вблизи сухого хранилища отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС нанес определенный ущерб, но радиация в норме.

Вечером 6 августа российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар и попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.