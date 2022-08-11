В Испании запустили крупнейшую в Европе солнечную электростанцию

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Компания Iberdrola SA запустила крупнейшую в Европе солнечную электростанцию ​​на западе Испании – страна наращивает производство возобновляемой энергии, чтобы сократить зависимость от ископаемого топлива.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что электроэнергия в Испании торгуется почти в три раза дороже среднего сезонного показателя за 5 лет, поскольку сокращение поставок российского газа приводят к росту стоимости топлива, пишет агентство.

Как одна из самых солнечных стран Европы, Испания делает ставку на увеличение производства солнечной энергии, чтобы снизить зависимость от нестабильных товарных рынков, одновременно помогая очистить энергетический баланс.

Как рассказали в компании, станция в регионе Эстремадура, включающая около 1,5 млн солнечных панелей, будет производить достаточно электроэнергии для снабжения более 334 тыс домов.

Отмечается, что солнечная электростанция уже подключена к сети и будет постепенно наращивать производство, пока не заработает на полную мощность в течение следующих четырех недель.

"Эта одна станция вряд ли повлияет на цены на электроэнергию", – сказал аналитик исследовательской компании BloombergNEF Кесавартиний Саваримутху.

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"Но если Испания будет продолжать масштабировать возобновляемые источники энергии, чтобы достичь своих целей к 2030 году, цены на электроэнергию упадут", - добавил он.

К концу десятилетия Испания планирует получать почти три четверти своей электроэнергии из возобновляемых источников по сравнению с примерно 47% в прошлом году.

Экономическая правда