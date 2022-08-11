Металлургический гигант Evraz Абрамович планирует продать активы в Северной Америке

Российская холдинговая компания, одна из крупнейших в мире вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний Evraz Романа Абрамовича, объявила о намерении продать активы в Северной Америке.

Об этом идет речь в заявлении компании, пишет Forbes Russia.

Активы, которые планируют продать, включают в себя электросталеплавильные производства, предприятия по выпуску стального проката и трубные заводы.

Металлургическая компания и ее главный акционер Роман Абрамович находятся под британскими санкциями с весны.

Evraz начал собирать заявки на приобретение активов американского дивизиона компании Evraz North America (ENA). Их продажа позволит "раскрыть стоимость североамериканского дивизиона в качестве независимой компании", говорится в сообщении.

Сбор заявок ведется в соответствии с генеральной лицензией, выданной Управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI), отметил Evraz. Возможное соглашение потребует, в том числе, согласования со стороны государственных органов, занимающихся санкциями.

Evraz North America занимается производством стальной продукции для железнодорожного, энергетического, промышленного и строительного рынков в Северной Америке. Дивизион включает два электросталеплавильных производства, четыре предприятия по выпуску стального проката и восемь трубных заводов, ломозаготовительную сеть из 17 предприятий. Совокупные мощности предприятий дивизиона по выплавке стали составляют 2,3 млн т, мощности по выпуску готовой продукции – 3,5 млн т.

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В 2021 году выручка ENA составила $2,4 млрд, скорректированный показатель EBITDA – $320 млн, по данным компании.

Крупнейшие акционеры Evraz: миллиардер Роман Абрамович (28,64%) и структуры его партнеров – Александра Абрамова (Abiglaze Ltd, 19,32%) и Александра Фролова (Crosland Global Limited, 9,65%), говорится на сайте компании по состоянию на 16 февраля 2022 года.

Экономическая правда