Российская нефть снова пошла через "Дружбу" после оплаты транзита Венгрией

Транзит российской нефти через украинскую часть трубопровода Дружба возобновляется после того, как венгерская MOL взяла на себя оплату услуг вместо России.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на компанию MOL.

Венгерская нефтяная группа MOL уплатила транзитные сборы перед Украиной, обеспечив временное решение по прекращению поставок российской нефти. Ранее стало известно, что российская "Транснефть" не смогла оплатить услуги транзита в пользу Украины, в результате чего прокачка нефти в Венгрию, Чехию и Словакию была приостановлена в течение 6 суток.

По словам представителей MOL, нефть снова течет через южную ветку нефтепровода "Дружба" и уже достигла Словакии, а в четверг должна добраться до Венгрии. В то же время, отметили там, возобновление поставок российской нефти в Чехию не ожидается.

Ранее словесная дочерняя компания MOL, Slovnaft, также осуществила платеж, чтобы разрешить возобновление потоков в Словакию. Министр экономики Словакии Ричард Сулик заявил, что платеж был временным решением на август после того, как западный банк отказался обработать транзитный платеж из России.

"Просто был технический сбой или неправильная оценка. Такие сбои бывают", – сказал он.

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Российская нефтяная компания "Транснефть" заявила, что Украина прекратила транзит российской нефти через южную часть нефтепровода "Дружба" из-за санкций, которые сделали невозможным оплату услуг транзита.

Во время работы на шестом санкционном пакете ЕС против России за ее вторжение в Украину, после длительной блокировки нефтяного эмбарго Венгрией, страны согласились временно вывести трубопроводные поставки нефти.

Таким образом, согласно принятым санкциям, поставки по нефтепроводу "Дружба" в Центральную Европу должны сохраняться, пока Венгрия, Словакия и Чехия не найдут альтернативу российскому ресурсу.