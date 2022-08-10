Европейские ритейлеры выключают свет, чтобы сэкономить электроэнергию – Reuters

Некоторые европейские ритейлеры рассматривают варианты сокращения рабочих часов этой зимой и выключают свет, чтобы сэкономить электроэнергию.

Об этом пишет Reuters.

Агентство напоминает, что чиновники призвали людей и предприятия сократить потребление электроэнергии и ввести планы по чрезвычайным ситуациям, чтобы они меньше зависели от импорта газа, если возникнет дефицит, связанный с войной в Украине.

Так, австрийский филиал международной сети розничной торговли SPAR Group сокращает продолжительность освещения для рекламы на витринах и за пределами своих более 1500 магазинов по всей стране, сообщил представитель компании.

"Этот шаг уменьшит потребление электроэнергии ритейлером на один миллион киловатт-час в год", - сказал представитель ритейлера, не уточнив, сколько денег это сэкономит.

В прошлом месяце руководитель Leclerc предупредил, что самый большой продовольственный ритейлер Франции может сократить часы работы своих магазинов, чтобы справиться с дефицитом электроэнергии.

Перед этим французский оператор сети супермаркетов Carrefour подписал "Хартию EcoWatt" с национальным оператором энергетической сети RTE, уменьшив потребление электроэнергии в своих магазинах в периоды высокого спроса.

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Экономическая правда