Энергоатом понес 4,8 миллиарда чистых убытков в первом полугодии 2022 года

Государственное предприятие НАЭК "Энергоатом" за первое полугодие получило более 4,76 миллиарда гривен чистого убытка против более 1,12 миллиарда гривен чистой прибыли в январе-июне 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные отчета о финансовых результатах компании, передает Интерфакс-Украина.

Согласно документу, объем реализованной продукции снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,44% (на 6,9 млн. кВт-ч) – до 32,6 млн. кВт-ч.

Причиной в первую очередь является оккупация российскими военными ЗАЭС, которая после захвата начала работать двумя блоками из шести, затем с 14 июля подключила третий блок, но из-за повреждений обстрелами РФ воздушной линии с 5 августа снова перешла на работу двумя блоками. По последней информации МАГАТЭ на начало августа, "Энергоатом" работает 10-ю блоками из 15 имеющихся.

В то же время поступления от реализации электроэнергии выросли более чем вдвое (на 35,88 млрд грн) – до 67,06 млрд грн.

"Это объясняется, в частности, переходом с 1 октября 2021 года с товарной на финансовую модель ПСО для населения, согласно которой компания начала по рыночной цене продавать всю электроэнергию и компенсировать тарифы для населения за счет продажи, а не обеспечивать население ресурсом, передавая его фактически бесплатно ГП "Гарантированный покупатель", – пишет агентство.

В структуре чистого дохода компании, который составил 67,62 млрд. грн. и превысил прошлогодний показатель на 64,5%, реализация электроэнергии составляет 99%.

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Себестоимость продукции увеличилась на 10% – до 23,41 млн грн.

В компании отметили, что военная агрессия со стороны РФ напрямую повлияла на деятельность и состояние "Энергоатома", но окончательное влияние и ущерб от которой пока не подлежит точной оценке.

В будущем "Энергоатом" рассчитывает на расширение возможностей экспорта электроэнергии в Европу как технически, так и ресурсно.