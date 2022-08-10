Спрос на электромобили в Украине растет – ассоциация

Украинцы в июле приобрели и зарегистрировали 1732 автомобиля на электротяге - это в 2,3 раза больше, чем в прошлом и на 64% по отношению к показателю предыдущего месяца

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

При этом доля новых машин в регистрациях электромобилей составила лишь 11% против 20% в июле прошлого года.

Самым популярным легковым автомобилем на рынке полностью электрических авто остается Nissan Leaf (288 авто).

Далее следует VOLKSWAGEN е-Golf (151 авто).

Замыкает топ-3 Volkswagen ID.4 (134 регистрации).

Также в топ-5 июля вошли RENAULT Zoe – 112 шт. и TESLA Model 3 – 75 шт.

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"Всего с начала года украинский парк автомобилей на аккумуляторных источниках питания пополнили почти 5,9 тыс. машин, что на 34% больше, чем за аналогичный период 2021 года", - говорится в сообщении.

Экономическая правда