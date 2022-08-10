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Греция выходит из-под продолжавшегося 12 лет финансового наблюдения ЕС

Среда, 10 августа 2022, 16:27 - Экономическая правда
 
Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

С 20 августа Греция выйдет из так называемой системы усиленного наблюдения Евросоюза, что даст стране больше свободы в собственной экономической политике.

Об этом заявил министр финансов Греции Христос Стайкурас, передает Reuters.

"После 12 лет… тяжелая глава для нашей страны подходит к завершению. Греция возвращается к европейской нормальности и больше не будет исключением в еврозоне", – сказал он.

По словам Стайкураса, Афины выполнили большинство обещанных ими политических обязательств и реформ и их выход из рамок 20 августа был подтвержден письмом от вице-президента Комиссии ЕС Валдиса Домбровскиса и еврокомиссара Паоло Джентилони.

Выход Греции из-под усиленного наблюдения будет означать больше степени свободы в реализации экономической политики и приблизит цель страны вернуть статус "инвестиционного уровня".

После выхода из программы помощи в 2018 году Греция полагалась исключительно на рынки для своих финансовых нужд.

Рамки наблюдения были применены для обеспечения продолжения принятия мер по устранению потенциальных источников экономических трудностей и структурных реформ для поддержания устойчивого экономического роста.

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