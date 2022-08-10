Деловая активность в регионах РФ упала до минимума с начала вторжения в Украину

Индекс деловой активности в российских регионах упал до минимума с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и ответных санкций на такой шаг страны-агрессора.

Об этом свидетельствуют данные российского Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", пишет РБК.

Индекс в июне снизился до минимума с начала вторжения и введения санкций против РФ и составил 39,8%.

Наибольший спад зафиксирован в сфере торговли, самые плохие результаты показали Уральский и Приволжский федеральные округа. При этом еще в начале 2022 года экономическая активность росла более чем в 70 из 82 регионов.

Индекс рассчитывается на основе ежемесячных данных Росстата о динамике пяти важнейших секторов экономики: промышленности, строительства, розничной торговли, оптовой торговли и платных услуг.

"По данным аналитиков НИУ ВШЭ, в июне ухудшение конъюнктуры наблюдалось в трех из пяти отраслей, спад деловой активности зафиксирован у 70% российских субъектов. При этом еще в начале 2022 года экономическая активность возрастала более чем в 70 из 82 регионов", - говорится в сообщении.

При этом самое сильное снижение по отношению к 2021 году произошло в сфере розничной и оптовой торговли. В промышленности и строительстве активность снижалась и увеличивалась примерно с одинаковой частотой по регионам.

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Как пишет РБК, рост деловой активности зафиксирован только в секторе платных услуг.

"Из всех федеральных округов самое сильное снижение наблюдалось в Уральском и Приволжском. В четырех российских регионах (Калужская и Липецкая области, Марий Эл и Чувашия) спад экономической активности испытали все пять важнейших секторов экономики.

Резко возросло количество субъектов, где конъюнктура ухудшилась в четырех отраслях – с 15 до 26", – говорят аналитики.

"Эти уровни характерны для начала рецессии: в нижней точке кризиса доля регионов, в которых спад затрагивает все или почти все основные сектора экономики, обычно существенно выше", - подчеркнули эксперты НИУ ВШЭ.

Рост по сравнению с прошлым годом продемонстрировали только Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа. При этом не было ни одного региона, где экономическая активность выросла бы во всех пяти базовых секторах.

Спад деловой активности в регионах объясняется тем, что сложившиеся запасы заканчиваются, а нарушения логистических цепочек и введенные санкции ограничивают поставки нового оборудования, материалов и компонентов.

Экономическая правда