Суд арестовал российскую долю в одной из крупнейших фармкомпаний страны

СТОПКАДР З ВІДЕО ПОЛІЦІЇ

Суд наложил арест на российскую долю в днепровской фармкомпании "Вента.ЛТД", ее должностных лиц подозревают в отмывании средств и пособничестве государству-агрессору.

Об этом сообщают пресс-служба Национальной полиции, Офиса генпрокурора.

Арестованные активы переданы в Нацагентство Украины по розыску и управлению активами (АРМА).

В рамках уголовного производства стражи порядка задокументировали факт противоправной деятельности должностных лиц предприятия, четверть уставного капитала которого принадлежит российскому бенефициару. Хотя название компании прямо не называется, на опубликованном Нацполицией видео можно разобрать логотип днепровского фармдистрибьютора "Вента.ЛТД".

Эта компания, по данным Youcontrol, на 24% принадлежит российскому АО "Катрен". Еще по 24% – в собственные немцев Генриха и Анны Риттер.

Как пишет Нацполиция, компания является дистрибьютором лекарственных препаратов и медицинских товаров в учреждения здравоохранения, в том числе и за бюджетные средства. Объемы общего дохода предприятия в 2020 году составили около 13 млрд грн.

По данным следствия, должностные лица предприятия имеют непосредственную связь с РФ и могут быть причастны к финансированию государства-агрессора.

ВИДЕО ДНЯ

Чтобы сделать невозможным дальнейший вывод средств, на корпоративные права доли уставного капитала был наложен арест. В денежном эквиваленте активы предприятия составляют около 1 млрд. грн.

Досудебное расследование проводится по фактам присвоения, растраты имущества, уклонения от уплаты налогов, легализации имущества, полученного преступным путем и пособничества государству-агрессору.

Как пишет Forbes, компания основана в 2005 году, и по состоянию на 2020 год является третьим крупнейшим фармдистрибьютором страны по выручке. У компании пять складов – в Днепре, Одессе, Тернополе, Киеве и Харькове.