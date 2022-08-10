Производитель кормов для животных Purina остановил производство и продажу ряда продукции в РФ

Производитель кормов для животных Purina (входит в Nestle) остановил производство и поставку в России кормов Friskies, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog.

Об этом пишет издание Shopper's со ссылкой на оператора горячей линии.

В компании объяснили, что ей пришлось остановить производство из-за логистических сложностей с поставкой сырья.

При этом корма Purina One, Purina One Dog, Felix, Proplan продолжат продаваться в России. Представитель Nestle не ответил на запрос.

В России корма для животных от Nestle производит "Нестлая пурина петкер" на заводе в деревне Ворсино Калужской области. В 2020 году компания сообщила о планах построить завод в Новосибирской области, инвестиции в строительство объекта должны были достичь 10 млрд рублей, а открытие было запланировано на 2023 год.

По словам экспертов, цены на корма на животных в РФ за последние 6 месяцев выросли в среднем на 25%, на некоторые виды кормов – на 50-80%.

Они добавляют, что цены поднимают и российские производители, потому что используют импортное сырье и упаковку.

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В компании подтвердили российскому пропагандистскому агентству "РИА Новости", что поставки и производство кормов под некоторыми брендами остановлены из-за сложностей при закупке и поставке сырья.

"Точное время, когда они будут восстановлены, нам не сообщили", - заявил собеседник издания.

Экономическая правда